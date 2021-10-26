إبراهيم حسن: الاتحاد السكندري لم يفعل مثل «الوينايتد» أمام ليفربول

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قال إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري أن فريقه اليوم تمتع بالإرادة والحماس من أجل العودة في النتيجة أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل اليوم فريق الاتحاد السكندري أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز 4/4.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد عبر قناة النهار:«النتيجة اليوم أمام سموحة كانت ممكن تفتح زى مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدورى الانجليزى، وكانت نتيجة مفاجأة في الشوط الأول».

وأضاف:«مباراة اليوم ذكرتني بمباراة مانشستر يونايتد وليفربول لأن النتيجة كانت ممكن تفتح، ولكن لم نقع نفسيًا مثل مانشستر يونايتد أمام ليفربول بعد التقدم في النتيجة، وبالفعل استطعنا العودة أمام سموحة وأشكر اللاعبين على تنفيذ تعليمات حسام حسن».