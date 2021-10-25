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تستهدف 131 موظفا.. استمرار دورات الأسبوع العاشر لتدريب العاملين بالمحافظات

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تستهدف 131 موظفا.. استمرار دورات الأسبوع العاشر لتدريب العاملين بالمحافظات تستهدف 131 موظفا.. استمرار دورات الأسبوع العاشر لتدريب العاملين بالمحافظات

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تابعت وزارة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثانى من الأسبوع العاشر من الخطة التدريبية للمحليات، بمركز التنمية المحلية بسقارة، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية رفع مهارات العاملين في المحليات بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال بيان صحفي، الإثنين، إن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم هذا الاسبوع 4 دورات تدريبية هي أساسيات تحليل البيانات بإستخدام برنامج Spss، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة، ودورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقى للوظائف القيادية، فيما تستمر دورة ادارة المشروعات pmp للأسبوع الثاني على التوالي. وأكد أن دورات الأسبوع الحالي يستفيد منها 131 متدرباً من جميع المحافظات.

المصرى اليوم

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