أخبار عاجلة

جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر -
جمال شقرة: الميتافيرس ستصبح جزءًا من تاريخ العالم -
عمر كمال لشاهدي واقعة ذبح شخص بالإسماعيلية: «كنتوا رجمتوه» -
مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور) -
أول بيان من النائب العام بشأن واقعة مقتل مواطن في الإسماعيلية -
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسه ومشروعات صرف صحي في بلطيم -
وزير المالية: لا نية لطلب اعتماد إضافي للموازنة وإجراءات الحماية الاجتماعية يعود للحكومة -
الاتصالات: تغريم شركات المحمول 25 مليون جنيه بسبب تراجع مستوى الخدمة -
وزير التعليم يشارك في فعاليات إكسبو دبي 2020 لعرض تجربة مصر في تطوير التعليم -
دبي تجمع ماجدة الرومي وأصالة وكاظم الساهر وماجد المهندس في 3 حفلات نهاية نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

منظمة إفريقية تطالب المجتمع الدولي باستمرار دعم السودان بعيدا عن الأزمة السياسية

Print
منظمة إفريقية تطالب المجتمع الدولي باستمرار دعم السودان بعيدا عن الأزمة السياسية منظمة إفريقية تطالب المجتمع الدولي باستمرار دعم السودان بعيدا عن الأزمة السياسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب ميلفين فوتر رئيس منظمة دعم إفريقيا، المجتمع الدولي باستمرار دعم السودان بعيدا عن الأزمة السياسية، مشيرا إلى هناك اهتماما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بما يحدث في السودان.

وأضاف رئيس منظمة دعم إفريقيا، في حديثه لبرنامج "مدار الغد"، عبر قناة "الغد"، أنه يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم أفضل ما لديها للسودان في أزمتها ولا تدعم أي انقلاب سواء في السودان أو مالي أو غينيا، مشيرا إلى أن أمريكا تريد الأفضل للسودان.

وأشار إلى أنه لا يرى أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لأي ضرر للخرطوم، مبينا أنها ستعمل على تقديم الحلول لها في الأزمة التي يعيشها السودان.

كما أكد رئيس منظمة دعم إفريقيا، أن أمريكا ستعمل على التعاون ومساعدة السودان حتى تنتهي من إجراء الاستحقاق الانتخابي في 2030

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر

جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر

جمال شقرة: الميتافيرس ستصبح جزءًا من تاريخ العالم

جمال شقرة: الميتافيرس ستصبح جزءًا من تاريخ العالم

عمر كمال لشاهدي واقعة ذبح شخص بالإسماعيلية: «كنتوا رجمتوه»

عمر كمال لشاهدي واقعة ذبح شخص بالإسماعيلية: «كنتوا رجمتوه»

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)