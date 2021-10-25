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نادي القضاة عن إنهاء فرض الطوارئ : تمضي في طريقها نحو التقدم

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نادي القضاة عن إنهاء فرض الطوارئ : مصر تمضي في طريقها نحو التقدم نادي القضاة عن إنهاء فرض الطوارئ : تمضي في طريقها نحو التقدم

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أثنى نادي قضاة ، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، اليوم الاثنين، بقرار الرئيس عبدالفتاح ، بإنهاء فرض حالة الطوارئ بالبلاد.

وهنأ «القضاة»، خلال بيان صحفي، وصل «المصري اليوم»، نسخة منه، الشعب المصري بهذا القرار الذي وصفه بـ«الشجاع»، مؤكدًا أن يشير إلى حالة الاستقرار والأمن والأمان بالبلاد بفضل تضحيات شهداء الوطن الأبرار وجهود مؤسسات الدولة المخلصة.

وأشار في بيانه، إلى أن القرار الرئاسي يدل على أن مصر تمضي في طريقها بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار، مختمًا بقوله: «حفظ الله مصر قيادة وشعبًا».

المصرى اليوم

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