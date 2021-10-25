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أثنى نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، اليوم الاثنين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء فرض حالة الطوارئ بالبلاد.

وهنأ «القضاة»، خلال بيان صحفي، وصل «المصري اليوم»، نسخة منه، الشعب المصري بهذا القرار الذي وصفه بـ«الشجاع»، مؤكدًا أن يشير إلى حالة الاستقرار والأمن والأمان بالبلاد بفضل تضحيات شهداء الوطن الأبرار وجهود مؤسسات الدولة المخلصة.

وأشار في بيانه، إلى أن القرار الرئاسي يدل على أن مصر تمضي في طريقها بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار، مختمًا بقوله: «حفظ الله مصر قيادة وشعبًا».