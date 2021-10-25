★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي، للفنون الشعبية.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، المهرجان بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور صبري سعيد، بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الفنانة اللبنانية هبة القواس، الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الفنان أحمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من سفراء الدول المشاركة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

قالت «عبدالدايم»، إنه لمن دواعي سروري أن نعود مرة أخرى للبهجة التي تعبر عن إرادة قوية لشعوبنا، لنرسم بفنوننا لوحة أمل تعكس إصرارا حقيقيا على مواجهة أي تحديات، أهلا ومرحبا بالجميع في افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 21، هذا المهرجان الكبير على أرض محافظة عزيزة، كان وسيظل يمثل أولوية خاصة لوزارة الثقافة، وننتظره دائما كونه يحمل رسائل عظيمة عمادها الفن والمحبة والخير للجميع.

وأضافت لطالما كانت الفنون الشعبية بمختلف أنواعها وبما تحمله من قيم ومبادئ وثراء عبر تاريخها الطويل، بمثابة مرآة صادقة تعكس الثقافات المحلية للشعوب، وتحمل طابعا خاصا يتسم بالبساطة والتلقائية والجماعية ويمثل سر عبقريتها المعبرة عن جماليات المجتمع وذوقه الخاص، باعتبارها أحد أهم وسائل تعزيز الانتماء والحفاظ على الهوية والتاريخ، وتابعت ان الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالثقافة والفنون وبدورهما الكبير في الوعي، وتؤمن بحق مواطنيها كافة في الحصول على خدمات ثقافية تصل إليهم أينما كانوا، كما تعمل على دعم وتعزيز أوجه التعاون الثقافي دوليا ومحليا، وتقدم العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف تحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وأوضحت أن فعاليات هذه الدورة تأتي من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية التي تضم 7 فرق فنية دولية، إضافة إلى تسع فرق تمثل محافظاتنا المصرية لتعبر عن هذه الرؤية الاستراتيجية حيث نخرج بفعاليات المهرجان وعروضه إلى المواقع المنتشرة على مستوى المحافظة، لنقدم ألوانا من فنوننا الشعبية المتفردة بأصالتها وتنوعها، ونتحدث جميعا بلغة واحدة هي لغة الإنسانية.

ووجهت الشكر للحضور مثمنة روح التعاون البناء بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية لإخراج هذه الدورة بشكل يليق بمكانة مصر وريادتها الحضارية، كما وجهت التحية للهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ورحبت بوفود الدول المشاركة بالمهرجان، والفرق المصرية، وتمنت دورة ناجحة وموفقة .

وقال اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية إن اللافت في هذا المهرجان أنه يتزامن مع الاحتفالات بانتصارات اكتوبر والعيد القومي لمحافظة الاسماعيلية الذي يمثل ذكرى المقاومة الشعبية ضد العدوان، مضيفا بأن مصر ارض الحضارة والتاريخ وقبلة الفنون وملتقي الثقافات، مشيرا إلى الحرص على ان يكون المهرجان محفلا دوليا يجسد عمق الموروث الثقافي والحضاري لكافة شعوب العالم.

وقد اصبح المهرجان سمة تعكس وعي شعب المحافظة بقيمة الثقافة ورسالة قوية ان مصر بلد الامن والامان وجذبا لثقة العالم في مناخ الاستقرار والاستثمار والازدهار الذي تعيشه مصر في طل قيادتها الحالية .

وأكد المخرج هشام عطوة أن فعاليات المهرجان هذا العام ستشهد تميزاً ملحوظاً يعكس الايمان باهمية الفن كوسيلة داعمة للسلام بين مجتمعات العالم، واشار أن دورة المهرجان هذا العام تشهد مشاركة فرق دولية من الاردن، اذربيجان، فلسطين، المكسيك، اندونيسيا ونيبال بجانب مصر بالإضافة إلى 9 فرق محلية تابعة لقصور الثقافة هي الاسماعيلية، الاقصر، الشرقية، العريش، اسوان، اسيوط، سوهاج، مطروح كما تقام عروض المهرجان على 7 مسارح داخل مدينة الإسماعيلية وخارجها هي التل الكبير ،الدنفاه، الشيخ زايد، الفيروز، القنطرة، فايد.

تضمن الافتتاح تفقد معرضين ببهو قصر الثقافة، أحدهما للكتاب ويضم مجموعة متنوعة من الاصدارات العلمية والثقافية متعددة المجالات بمشاركة الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، ودار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد، إلى جانب اصدارات هيئة قصور الثقافة، بالاضافة إلى اصدارات مبادرة ثقافتك كتابك التي تنظمها َوزارة الثقافة بالمحافظات حيث وجهت وزيرة الثقافة بتقديم خصم 50٪ على جميع إصداراته تشجيعا للقراءة والاطلاع

والاخر للفنون التشكيلية ويضم 60 عمل من نتاج الورش الفنية الحرفية ومبادرة صنايعية مصر التي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية من خلال الادارة العامة للفنون التشكيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي تجسد التراث المصري المعير عن الهوية المصرية .

وكان حفل الافتتاح قد شارك فيه ٣٥٠ فنانا مصريا وعربيا واجنبيا وقد تضمن عرضا لاوبريت سما واحدة وارض واحدة كلمات والحان محمد مصطفي وتم انتاجه خصيصا للمهرجان ليعبر عن بناء الجمهورية الجديدة وعن مصر في ابهى صورها وعن المشروعات التنموية التي تتم في مختلف انحاء المحافظات وقدمته كل فرق الدول المشاركة بلغتها الخاصة كتحية لمصر وحيث ادى المشهد الختامي جميع الفرق المصرية والدولية والأطفال لتصوير مشهد العبور نحو الجمهورية الجديدة، هذا إلى جانب عدة تابلوهات فنية وغنائية متعددة للفرق المشاركة، وسط حشد جماهيري كبير من ابناء وأهالي المحافظة الباسلة وكان قد سبق فعاليات الافتتاح كرنفال فني في شارع 6 وصولا لمبنى المحافظة للفرق المشاركة .

يشار ان الفعاليات تختتم مساء السبت 30 اكتوبر 2021 بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الاسماعيلية حيث يتم تكريم الفرق الدولية المشاركة وعدد من رموز الفنون الشعبية المصرية .