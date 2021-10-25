أخبار عاجلة

"البلدية والإسكان" تعلن تصنيف أنشطة جديدة للتطوير العقاري -
جمعية "همة" تحتفل بتخريج وتوظيف 20 فتاة باحثة عن العمل -
"غوتيريس" في قمة المناخ: كفى إساءة للطبيعة لأننا نحفر قبورنا بأنفسنا -
كورونا يتسبب في إغلاق ملاهي «ديزني لاند» الصينية -
إثيوبيا : قوات تيجراي أعدمت 100 شاب في بلدة كومبولتشا شمال البلاد -
كاتب أوروبي : عمل الإرهاب الإخواني يزداد في الخفاء ويتطلب من دول أوروبا تغيير سياستها -
المنوفية : إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المنشآت الحكومية -
منهم 29 من ذوي القدرات.. القوى العاملة تعلن تعيين 2537 شابا في القليوبية -
معيط: كنا نأمل أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطن بعد الإصلاحات -
مسؤول إسرائيلي: سنتعامل مع فرنسا بشأن قضية برنامج بيجاسوس «بتكتم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أول زيارة رسمية.. المفتي يبدأ زيارة للبوسنة والهرسك لتعزيز التعاون

Print
أول زيارة رسمية.. المفتي يبدأ زيارة للبوسنة والهرسك لتعزيز التعاون أول زيارة رسمية.. المفتي يبدأ زيارة للبوسنة والهرسك لتعزيز التعاون

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- زيارته، الاثنين، إلى العاصمة البوسنية سراييفو، بدعوة من الشيخ حسين كفازوفيتش، رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك.

وبحسب بيان، سيُجري المفتي خلال الزيارة عدة لقاءات مع عدد من المسئولين، من بينهم: رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك، والمفتون، ومديرو الإدارات، وعمداء الكليات، ومديرو المدارس الشرعية، بالإضافة إلى لقاءات مع رئيس غرفة الشعوب في برلمان البوسنة، وعضو مجلس رئاسة البوسنة، ورئيس المجلس التشريعي للمشيخة الإسلامية. كما سيقوم فضيلته بإلقاء محاضرة بكلية الدراسات الإسلامية في سراييفو.

وصرّح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، أمين الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأن «هذه الزيارة تعد أول زيارة لِمُفْتٍ رسمي مصري يزور منطقة البلقان؛ من أجل تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والمشيخة الإسلامية في البوسنة».

وأوضح د. نجم أن زيارة مفتي الجمهورية جاءت في إطار استراتيجية دار الإفتاء والأمانة لمد جسور التواصل والتعاون مع المفتين والهيئات الإفتائية في مختلف دول العالم، وتطبيق الخطة التي وضعتها الأمانة لنشر صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف في الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم الشرعي والإفتائي للمسلمين في الخارج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر

جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر

جمال شقرة: الميتافيرس ستصبح جزءًا من تاريخ العالم

جمال شقرة: الميتافيرس ستصبح جزءًا من تاريخ العالم

عمر كمال لشاهدي واقعة ذبح شخص بالإسماعيلية: «كنتوا رجمتوه»

عمر كمال لشاهدي واقعة ذبح شخص بالإسماعيلية: «كنتوا رجمتوه»

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)

مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور)