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أستاذ قانون دستوري يكشف وضع المتهمين في قضايا أمن الدولة بعد قرار إلغاء حالة طوارئ

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أستاذ قانون دستوري يكشف وضع المتهمين في قضايا أمن الدولة بعد قرار إلغاء حالة طوارئ أستاذ قانون دستوري يكشف وضع المتهمين في قضايا أمن الدولة بعد قرار إلغاء حالة طوارئ

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قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن حالة الطوارئ يتم فرضها في حال وجود خطر على الأمن القومي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، هناك تدابير يتم اتخاذها في حالة اللجوء لقانون الطوارئ.

ولفت الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إلى أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ سوف تستمر في نظر القضايا الموجودة فيها.

وأكد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن حالة الطوارئ يمكن أن يتم فرضها في ربوع الجمهورية أو جزء منها أو إلغاءها في عموم البلاد أو في جزء منها.

وأشار إلى أن ما قبل 25 أكتوبر 2021 من القضايا التي لم تحال سيتم إحالتها للقضاء العادي، مؤكدا أن القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة، وأمن الدولة طوارئ ليست محاكم استثنائية.

المصرى اليوم

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