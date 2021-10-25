★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صممت سيارة خصيصاً للبابا، المعروف أيضًا باسم قداسة البابا أو الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية، اطلق عليها «Popemobile»، والتي استخدمها الفاتيكان لكل الباباوات الحاليين والسابقين.

ما هي سيارة «Popemobile»؟

«Popemobile»هي سيارة مجهزة خصيصًا ليركبها البابا من أجل ظهوره المتكرر بشكل عام، حيث تم تعديلها لحماية البابا مع تمكينه من أن يكون مرئيًا للجماهير.

وبحسب motor biscuit، كان البابا يوحنا الثاني أول بابا يستخدم سيارة «Popemobile» في السبعينيات، ومع ذلك، فإن فكرة تنقل البابا بين الجماهيير تعود إلى عدة قرون، عندما حمل المشاة البابا على العرش، أو ركب في عربات تجرها الخيول.

لكن بعد محاولة اغتيال البابا يوحنا الثاني عام 1981، أضاف الفاتيكان زجاجًا مضادًا للرصاص إلى «Popemobile»، كما تحتوي على درابزين حتى يتمكن البابا من الوقوف بشكل آمن أثناء تحرك السيارة، والتلويح لحشود الناس. بالإضافة إلى إمكانيات لتسهيل الدخول والخروج من السيارة.

فيما يعد حوالي ثلث السيارات المستخدمة في «Popemobile»هي سيارات مرسيدس بنز، وعندما يسافر البابا إلى بلدان أخرى، يقوم المسؤولون المحليون بإنشاء سيارات «Popemobile»معدلة من صانعي السيارات المحليين والمصنعين.

يركب البابا فرانسيس، البابا الحالي، مجموعة متنوعة وبسيطة من سيارات«Popemobile»، حيث تتمثل إحدى الرسائل الأساسية للبابا فرانسيس في إعادة الجذور المتواضعة والأقل مادية للمسيحية.

وبعد فترة وجيزة من تولي البابا فرانسيس رئاسة البابوية في عام 2013، تم إنشاء سيارة مرسيدس بنز الفئة M Popemobile، مع إجراء التعديلات عليها.

على الرغم من التواضع من قبل البابا فرانسيس، يبدو أن العديد من مصنعي «Popemobile» لم يفهموا الرسالة، ففي عام 2017، قدمت لامبورغيني للبابا إصدارًا خاصًا من هوراكان.

والذي يتميز بزخارف بابوية بيضاء وذهبية، ثم تم بيع السيارة الفخمة الفاخرة بالمزاد العلني للأعمال الخيرية، أيضًا، تم استخدام نسخة معدلة من مرسيدس بنز جي كلاس في «Popemobile»، وهي سيارة الدفع الرباعي الفاخرة المفضلة للعديد من المشاهير.

فيما تشمل موديلات السيارات الأخرى المستخدمة في البابا الحالي فيات 500 لتر، ورينو 4، وكيا سيدونا، وإيسوزو دي ماكس، وهيونداي سانتافي، ونيسان فرونتير، وفورد فوكس.