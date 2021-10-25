استشاري يفجر مفاجأة عن عدد الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي

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قال الدكتور أحمد عادل، استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، إن السكر من أشهر الأمراض التي تؤثر على العلاقة الجنسية، وكذلك السمنة المفرطة، وأمراض القلب، والتدخين، وعادات الأكل السيئة، وعدم القيام بأي مجهود بدني.

وتابع «عادل»، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الإثنين، أن عدم القدرة الجنسية يصيب 40% من الرجال حول العالم وفقًا لآخر الاحصائيات، مضيفًا أن الضعف الجنسي قد يحدث فجأة، وهذا الأمر مرتبط بالنواحي النفسية، وقد يحدث بالتدريج، وهذا الأمر مرتبط بالنواحي العضوية.

وأشار إلى أن مريض الضعف الجنسي قبل أن يذهب إلى طبيب يستشير صديق أو صيدلي، ويحصل على منشطات، وهذا الأمر يعتبر مشكلة كبيرة، لأن المنشطات عبارة عن مسكنات للضعف الجنسي، وبعد ذلك ستفقد المنشطات تأثيرها، ولذلك على المريض أن يذهب إلى الطبيب المختص، خاصة أن العلاج في البداية قد يكون سهلًا وبدون أي أضرار.