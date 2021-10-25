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السيناريست نادر صلاح الدين يعلن عن برنامج الورش لمهرجان شرم الشيخ الدولى

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السيناريست نادر صلاح الدين يعلن عن برنامج الورش لمهرجان شرم الشيخ الدولى السيناريست نادر صلاح الدين يعلن عن برنامج الورش لمهرجان شرم الشيخ الدولى

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اعلن الكاتب والسيناريست نادر صلاح الدين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي، الذي يرأسه الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن برنامج الورش التي ستقام خلال فعاليات المهرجان، وهي ورشة لإعداد الممثل بعنوان «الجسد المقدس»، ويقدمها الدكتور فريد النقراشي، ورشة للكتابة المسرحية بعنوان «فنون صناعة الكوميديا في كتابة فن المسرح»، يقدمها السيناريست نادر صلاح الدين، ورشة المسرح الغنائي والفنون الادائية، ويقدمها الفنان بافلوس كافورس من اليونان .

وقد حضر المؤتمر الصحفي كلا من، سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة ايوب، الفنان محمد صبحى، سعادة سفير تونس محمد بن يوسف والمخرج عصام السيد الفنان ايهاب فهمى، دكتور مدحت الكاشف د. مصطفي سليم، دكتور ايمن الشيوى، الدكتورة ايمان عز الدين، الفنان أحمد صيام، المؤلف نادر صلاح الدين، الفنان طارق صبرى، الفنان امير صلاح الدين، الدكتورة رانيا فتح الله، الفنان محمد عبدالرحمن توتا.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في الفترة ما بين 6 إلى 11 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

المصرى اليوم

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