سهم تسلا للسيارات الكهربائية يحلق فوق 1000 دولار لتتخطى القيمة السوقية للشركة التريليون دولار

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قفز سعر سهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية لأول مرة ليتخطى حاجز 1000دولار مسجلاً 1025.1 دولار للسهم في نهاية تعاملات بورصة وول ستريت اليوم الاثنين بزيادة تبلغ بنحو 12.7%.

وأشار تقرير لوكالة رويترز، أن القيمة السوقية للشركة تخطت اليوم تريليون دولار بعد أن تلقت أكبر طلبية على الإطلاق من شركة هيرتز لتأجير السيارات في صفقة تعزز طموحات إيلون ماسك رائد صناعة السيارات الكهربائية في أن يصبح صاحب أعلى المبيعات في صناعة السيارات بكاملها على مدار السنوات العشر المقبلة.

ونص قرار شركة هيرتز على شراء 100 ألف من مركبات تسلا بحلول نهاية 2022، وأكدت الشركة أن السيارات الكهربائية لم تعد منتجا فريدا، لكنها ستهيمن على مجمل سوق السيارات في المستقبل القريب.

ويستهدف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا تحقيق نمو سنويا في المبيعات بنسبة 50٪ في المتوسط، ليصل إلى 20 مليون سيارة سنوياو وسيكون ذلك أكثر من ضعفي حجم المبيعات الحالي لكل من فولكسفاجن وتويوتا موتور معا.