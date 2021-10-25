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تعرف على جدول الأسبوع الأول للبرامج التعليمية على قناة مدرستنا

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تعرف على جدول الأسبوع الأول للبرامج التعليمية على قناة مدرستنا تعرف على جدول الأسبوع الأول للبرامج التعليمية على قناة مدرستنا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية على قناة «مدرستنا» للأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

وأكدت الوزارة أن الجداول لأولياء الأمور والطلاب من الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، موضحة أنه سيتم الإعلان قريباً عن بث البرامج التعليمية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي.

ويمكن متابعة البرامج التعليمية عبر

تردد القناة: 12303 أفقي

معدل ترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 5/6

تعرف على جدول الأسبوع الأول للبرامج التعليمية على قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية
تعرف على جدول الأسبوع الأول للبرامج التعليمية على قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية
تعرف على جدول الأسبوع الأول للبرامج التعليمية على قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية
تعرف على جدول الأسبوع الأول للبرامج التعليمية على قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية
تعرف على جدول الأسبوع الأول للبرامج التعليمية على قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية
تعرف على جدول الأسبوع الأول للبرامج التعليمية على قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية
تعرف على جدول الأسبوع الأول للبرامج التعليمية على قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية
تعرف على جدول الأسبوع الأول للبرامج التعليمية على قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية
تعرف على جدول الأسبوع الأول للبرامج التعليمية على قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية
تعرف على جدول الأسبوع الأول للبرامج التعليمية على قناة مدرستنا لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية

المصرى اليوم

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