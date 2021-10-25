أول تعليق من الرئاسة على أحداث السودان

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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤسسات الدولة بمختلف القطاعات تعمل بشكل دؤوب لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي للمجتمع المصري، متابعًا أن وصف الرئيس السيسي مصر بواحة للآمان تعكس الاستقرار الأمني الذي تعيشه في منطقة مضطربة.

أكد السفير بسام راضي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أن مصر وجدت طريقها في العمل والتنمية والبناء وتعيش المفهوم الشامل للاستقرار، لافتًا إلى أن مصر حققت إنجازا فيما يتعلق بملف الحرب ضد الإرهاب بالتزامن مع تحقيق التنمية، مؤكدًا أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يتبعه قرارات أخرى مختصة بكل وزارة على حدة وكلا في تخصصه.

وأشار إلى أن مصر تتابع ما يحدث في السودان عن كثب، قائلا: إن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر، لافتًا إلى أن هناك اتصالات على أعلى مستوى مع كافة الأطراف، بالإضافة إلى وجود مراقبة مصرية لما يحدث في السودان حاليا.