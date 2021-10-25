بـ«سرجي مرجي».. حلقة نقاشية للتوعية بخطورة زواج القاصرات في الإسكندرية

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عقد نادي روتاري الإسكندرية مارين، برئاسة الدكتور محمد البنا، الاثنين، حلقة نقاشية لابراز دور المجتمع المدني في أهمية التوعيه المجتمعيه، بخطورة زواج القاصرات والاتجار بالبشر، بمشاركة رموز وقيادات من الحكوميين والمجتمع المدني، بمناسبة يوم الفتاه، تحت شعار «معا ضد زواج القاصرات والاتجار بالبشر»، ولتأكيد دور المجتمع المدني وما تبذله مصر من جهود مضنية لمكافحة الاتجار بالبشر بجميع صوره بسن قانون 64 لسنة 2010، وتنفيذ جميع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2016 – 2021.

وقال «البنا» في بيان، الاثنين، إن الهدف من الحلقة النقاشيه، هو تضافر الجهود في وضع إطار عمل تتحدد فيها المسؤوليات ونتعاون معا من اجل مكافحة هذه الجرائم.

بدأ اللقاء بعرض فيلم «سرجي مرجي»، وهو من إنتاج جمعية الفن للتنمية لرفع الوعي ضد جرائم الاتجار.

وتحدثت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة بالاسكندريه، عن دور المجلس في مكافحة الاتجار بالبشر وكيفية الإبلاغ عن هذه الجرائم من خلال الخط الساخن 15115.

كما تناول ابراهيم الجمل الأمين العام لبيت العائلة المصريه، الحديث عن تعظيم دور رجل الدين الواعي المدرك الناصح الذي لديه عقل مستنير.

وقالت امل عادل مدير لجنة حماية الطفولة بمحافظة الاسكندريه،ان الاتجار بالبشر هو انتهاك لحقوق الإنسان ونحن نهتم من خلال لجان الحماية الفرعية والعامه، بالتدخل السريع في كل الحالات التي يتم الإبلاغ عنها اما عن طريق 16000 خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والامومه، وهو الجهه الوطنيه لدعم ومكافحة العنف والاستغلال ضد الطفل أو من خلال رصد اللجان الفرعية الموجودة بالأحياء.

وعرضت ريم عوف نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الإسكندرية، الدور الذي يقوم به الجهاز وخاصة في ظل الآثار السلبية الجائحة كورونا على مستوى العالم في التأثير على المستوى الاقتصادي للأسر الأولى بالرعايه، ولذلك هناك دعم للتنمية كأساس لمكافحة الهجرة الغير شرعية وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل.

وتناولت الدكتورة اميمه الشيخ رئيس لجنة المشروعات روتاري مارين، رئيس مجلس إدارة جمعية الريادة للتنمية توصيات الحلقة النقاشيه، والتي جاء أهمها، رفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة بموضوع الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر من خلال فصول وعي للشباب، وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر بتقديم خدمات إعادة التأهيل والدمج في المجتمع، ودعم مسارات الهجرة الشرعيه،وعمل خطة لرفع وعي الأسر الأولى بالرعاية بمخاطر الاتجار بالبشر وزواج القاصرات، ونشر ثقافة جهاز تنمية المشروعات لدعم التنمية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المستهدفة وتوفير بدائل لفرص عمل داخل مصر.