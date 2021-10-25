أخبار عاجلة

أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية -
المملكة تلهم العالم في أكبر معارض السفر والسياحة في لندن -
بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين -
ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري» -
الكتب الأكثر مبيعا -
بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور) -
سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين -
تقارير قطرية: كارتيرون مرشح لتدريب السد -
طلعت يوسف أول ضحايا رئيس الإسماعيلي الجديد .. وميدو مديراً فنيًا للدورايش في هذه الحالة -
فاتن موسى ترد على مصطفى فهمي : «فقرة اليوم ممثل يلعب دور الضحية بامتياز» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

التحفظ على أرز وفريك وعدس مجهول المصدر داخل مصنع في الإسكندرية

Print
التحفظ على أرز وفريك وعدس مجهول المصدر داخل مصنع في الإسكندرية التحفظ على أرز وفريك وعدس مجهول المصدر داخل مصنع في الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة تموين العجمي في الاسكندرية، برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبدالقادر، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث ، حملات تموينية بنطاق الادارة الاثنين، أسفرت عن ضبط أرز وعدس وفريك مجهول المصدر وبدون بيانات.

وقال «خلف» إن الحملات تأتي بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة، حفاظًا على صحة المواطنين ومنعا للغش التجاري والتدليس، وأسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة وتغليف مواد غذائية بدون ترخيص وغش تجاري.

وتحفظت الحملة على 30 شيكارة أرز زنة الشيكارة 25 كجم، بإجمالي 750 كجم ببيانات مطموسة غير ظاهرة، و50 بالتة أرز عبوة البالتة 20 كيسا، بإجمالي واحد طن منتج نهائى بغير عنوان المصنع، و30 بالتة فريك زنة البالتة 10 كجم بإجمالي 300 كجم، و20 بالتة عدس زنة البالتة 10 كجم بإجمالي 200 كجم، و150 كارت بهارات الكارت 20 قطعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مباحث التموين»: ضبط 1305 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1305 قضية تموينية خلال 24 ساعة

​​​«الغرف التجارية»: بدء صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر بعد زيادة أسعار الزيت

​​​«الغرف التجارية»: بدء صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر بعد زيادة أسعار الزيت