التحفظ على أرز وفريك وعدس مجهول المصدر داخل مصنع في الإسكندرية

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شنّت إدارة تموين العجمي في الاسكندرية، برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبدالقادر، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملات تموينية بنطاق الادارة الاثنين، أسفرت عن ضبط أرز وعدس وفريك مجهول المصدر وبدون بيانات.

وقال «خلف» إن الحملات تأتي بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة، حفاظًا على صحة المواطنين ومنعا للغش التجاري والتدليس، وأسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة وتغليف مواد غذائية بدون ترخيص وغش تجاري.

وتحفظت الحملة على 30 شيكارة أرز زنة الشيكارة 25 كجم، بإجمالي 750 كجم ببيانات مطموسة غير ظاهرة، و50 بالتة أرز عبوة البالتة 20 كيسا، بإجمالي واحد طن منتج نهائى بغير عنوان المصنع، و30 بالتة فريك زنة البالتة 10 كجم بإجمالي 300 كجم، و20 بالتة عدس زنة البالتة 10 كجم بإجمالي 200 كجم، و150 كارت بهارات الكارت 20 قطعة.