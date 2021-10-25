لماذا زيدان يبدو المرشح الأوفر حظًا لقيادة الشيطان الحمراء من كونتي؟

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خلفت خسارة مانشستر يونايتد المدوية مساء الأمس ضد ليفربول شكوك حقيقية حول استمرارية المدرب النرويجي، أولي جونار سولشاير، مع الشياطين الحمر.

وجاءت الخسارة بـ نتيجة 5-0 ليتلقى مانشستر يونايتد خسارته الثانية على التوالي في الدوري والثالثة خلال أخر 4 جولات حيث لم يفز الفريق في أي مباراة (تعادل 1).

من الواضح أن القرار الأسهل لإدارة اليونايتد سيكون الإستغناء عن خدمات سولشاير الذي كان وقع عقدًا جديدًا مع الفريق في نهاية يوليو الماضي، ليمدد بقائه حتى صيف 2024، لكن حجم هزيمة ليفربول سيدفع إدارة النادي للتصرف بشكل أكثر حسمًا.

فكرة استبدال سولشاير بأسطورة من اليونايتد بصفة مؤقتة قد تبدو محتملة، وإدارة النادي قامت سابقًا بذلك عندما قام رايان جيجز بخلافة دافيد مويس في 2014، وعندما جاء سولشاير نفسه مكان مورينيو في 2018، لكن تواجد اثنان من المرشحين المحتملين البارزين بدون عمل حاليًا، وهما مدرب إنتر ميلان السابق أنطونيو كونتي ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، قد يبدو الحل الأكثر اغراءً واقناعًا ايضًا للإدارة والمشجعين، في ظل قائمة فريق مدججة بالنجوم، وبحاجة لأسم تدريبي لامع من اجل دفع الفريق للمنافسة على الألقاب.

ويمتلك زيدان أفضلية على كونتي بالنسبة لإدارة اليونايتد، وهو ما افردته اليوم إذاعة بي بي سي وصحيفة دايلي تيليجراف، حيث اوضحا أن كونتي سيكون على خلاف مع نهج إدارة مانشستر يونايتد على المدى الطويل، حتى لو أن المدرب الإيطالي قد أثبت نجاحه سابقًا مع يوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان، مع قيادته لهذه الفرق اـ3 للتتويج بالدوري المحلي، لكن المدرب الإيطالي شهير بدخوله في صدامات علنية مع إدارات الأندية ومع لاعبيه، ولعل ابرز مثال هو رحيله من تدريب انتر في صبف 2021 لأن إدارة النادي قررت بيع لاعبين رئيسيين في الفريق بسبب الأزمة المالية.

ايضًا يمتلك كونتي تاريخ شهير في صدامه مع اللاعبين، ولعل أبرز حالة هي المهاجم الإسباني دييجو كوستا ابان فترة تدريب الإيطالي لتشيلسي، وهو ما سيمثل عامل مقلق لليونايتد في ظل وجود شخصيات لاعبين كبيرة في الفريق وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

من هنا يبدو زيدان المرشح الأوفر حظًا لخلافة سولشاير في تدريب اليونايتد، حيث يمتلك الفرنسي سجل مميز من التتويج بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد، بما في ذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا لـ 3 سنوات متتالية.

ولن يكون زيدان بالغريب على بعض نجوم اليونايتد، فقد أشرف الفرنسي على تدريب كريستيانو رونالدو ورافاييل فارارن سابقًا في ريال مدريد، في حين يمتلك علاقة جيدة بلاعب الوسط الفرنسي، بول بوجبا، وكان من اشد المعجبين بقدرات مواطنه الذي كان مطلوبًا بشدة في ريال مدريد ابان فترة زيدان هناك.

قد يكون عنصر الخبرة في البريميرليج غائبًا عن زيدان، لكن ذلك لن يكون عائقًا امام مدرب صاحب سيرة ذاتية رائعة، وصاحب سمعة كبيرة في علاقته الجيدة بالنجوم الكبار في عالم كرة القدم.