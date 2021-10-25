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كشفت أسرة «نوسة» ضحية زوجها في الدقهلية، التي قتلها الزوج بعدما انهال عليها ضربا بشومة وجنزير لرفضها اقتراض مبلغ مالى لها لعدم قدرتها على السداد أن الزوج قتل الزوج أثناء الضرب وترك الجثة يومين في المنزل خوفا من افتضاح أمره، ثم اصطحبها جثة إلى المستشفى مدعيا اصابتها في حادث .

كان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بوصول سيدة في الأربعين جثة هامدة وبها إصابات متفرقة من بالجسد. وانتقل ضباط مباحث مركز نبروه وتبين أن الجثة لسيدة تدعى نوسة محمد زكى مكاوى، 30 سنة ربة منزل وبها إصابات مختلفة بالرأس والجسد وأنها متوفية منذ فترة، وأكد الأطباء أن الذي أحضرها زوجها ويدعى السيد عبدالله محمد، 36 سنة فلاح، مدعيا اصابتها في حادث انقلاب تروسيكل.

واتهمت والدة المجنى عليها في بث مباشر للمصرى اليوم: «أن الزوج كان دائم العتداء عليها وأنه قام بتعذيبها وقص شعرها لإجبارها على احضار أمواله له ليتعاطة المخدرات وأنه كان يرفض طلاقها ويهدد بقتلها»

وقالت الأم وهى تبكى «بنتى غلبانة وعندها طفلين وكانت بتجرى على أكل ولادها وبتشتغل في بيع الخضار وأحيانا في المنازل لتكفيهم ولكن زوجها كان بيضربها ويأخذ منها كل الأموال ليشرب مخدرات ومنذ فترة طلب منها الحصول على قرض ولم تتمكن من سداده وكانت شقيقتها تساعدها في السداد ثم طلب منها قرض آخر ولكنها رفضت لأنها لا تملك سداده وهو لا يساعدها فقام بضربها وتعذيبها وقص شعرها واذا ذهب أحد لزيارتها يضربه ويعتدى علينا»

وأضافت «أنا عايزة حق بنتى علشان إحنا غلابة ومش عارفين نعمل ايه هو قتل البنت وكان كل يوم بيضربها ويبهدلها وقتلها وتركها في المنزل جثة لمدة يومين وبعدين راح رماها في المستشفى»

وقالت شقيقتها آيه محمد زكى مكاوى: «كان في خلافات دائمة بين أختى وزوجها وأكتر من مرة ضربها وتسبب في إصابات عديدة لها وكان بيحبسها بالأيام ويضرب فيها ويوم الواقعة كان تليفونها مقفول ومعرفناش نوصل لها وهو مانع حد فينا يزورها وبعدها بيوم جارتها اتصلت بنا وقالت إختكم في المستشفى لكن للأسف عرفنا انها ماتت والدكاترة قالت انها ميتة من يومين «

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق التي قررت حبس الزوج لمدة 4 أيام وطلب تحريات تحريات مباحث الدقهلية حول الواقعة وملابساتها.