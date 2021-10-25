سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها على العلاقات مع واشنطن

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قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب ميننديز إن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان، ستكون لها عواقب طويلة الأمد على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وشدد بوب ميننديز على أنه ينبغي على الخرطوم العدول عن ذلك على الفور.