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الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار

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الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق مساعدات للسودان بقيمة 700 مليون دولار. ودعت الخارجية الأميركية للإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين في السودان.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس بان السودان مازال تحت قيود الانقلابات العسكرية منذ انقلاب عام 1989 ومازال تحت القيود حتى يحدد وزير الخارجية ان حكومة ديمقراطية تولت السلطة.

واعتبر برايس بأن اعتقال مسؤولي المدنية بالسودان يقوض انتقال البلاد إلى الحكم المدني الديمقراطي. وراى بان ما قام به رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من حل الحكومة هو ابتعاد عن تطلعات الديمقراطية للسودانيين.

المصرى اليوم

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