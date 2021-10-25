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.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة

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بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة .. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة
قال: لم نُواجه أيّ مشقة أثناء رحلة الحج والخدمات كانت متكاملة

بالفيديو.. مسن

‬دعا المسن "حسان" من دولة ألبانيا البالغ من العمر 81 عاماً -المولى عز وجل- بأن يحقق أمنيته الأخيرة قبل لقاء ربه وهي حج بيت الله الحرام نيابةً عن زوجته المتوفاة -رحمها الله- ولم تتمكن من الحج، مشيداً بالخدمات التي قدمتها المملكة العربية خلال قدومه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج في عام 2002م.

جاء ذلك في مقطع وثقته "سبق" من مسجد النحل في العاصمة الألبانية بتيرانا على هامش المشاركة في التغطية الإعلامية للزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حالياً لدولة ألبانيا، لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المُوقعة بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي في العمل الإسلامي المشترك.

وقال المسن "حسان": حججتُ في عام 2002 ميلادي قبل 19 عاماً مع نجلي وزوجته والأمور كانت ميسّرة -ولله الحمد- وسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومة المملكة العربية السعودية, مبيناً بأنهم لم يشعروا بأيّ مشقة في رحلة الحج والسعودية لم تقصر معنا وكل الاحتياجات كانت متوفرة وكنا مسرورين جداً بتلك الخدمات التي قدمتها آنذاك, وتمنيت أن تكون معنا زوجتي وللأسف لم تتمكن من الحج معنا بسبب المرض حتى توفاها الله.

وعن أمنيته تحدث المسن الألباني حسان أنه يتمنى الحج عن زوجته المرحومة ولكنه لا يملك القوة والطاقة لكبر سنه, مضيفاً أنه خلال رحلة الحج زار العديد من المواقع التاريخية سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة وعاش معها أجمل اللحظات الإيمانية.

واختتم حديثه قائلاً: نرحّب بالسعودييّن في بلادنا ونسعد بهم وبزيارتهم وألبانيا بلدكم, سائلاً الله بأن يجزي حكومة المملكة العربية السعودية على ما تقدم للإسلام والمسلمين وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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