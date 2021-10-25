وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة الرياض التعليمية

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تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس بإدارة الرياض التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، إضافة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

وتفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد عبدالمنعم عامر الثانوي المشتركة بالوزارية، ومدرسة الوزارية للتعليم الاساسي، ومدرسة المثلث الإعدادية المشتركة، وناقش الطلاب فيما درسوه من موضوعات في مواد اللغة الانجليزية واللغة العربية والعلوم، ومادة الرياضيات، وأطفال رياض الأطفال في معرفة الأعداد وحروف اللغة العربية ونطق الكلمات، مشيداً بمستوى الطلاب والأطفال، مثنيا على أداء المعلمين، وتفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية واطمئن على مستوى النظافة بالمدارس ونسب الحضور بين التلاميذ والعاملين.

كما عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاُ لمديري الإدارات التعليمية عبر الفيديو كنفرانس، بحضور خالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم، وسلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ومحمد السبكي، المدير العام للتعليم الفني، كما وجه خلاله وكيل الوزارة بمتابعة المدارس وتفقدها، والتشديد على ممارسة الأنشطة الطلابية، كما اطمأن على سير العملية التعليمية منذ بدء الدراسة، موجها بحسن معاملة الطلاب وعدم تعرضهم للعقاب الجسدي أو لمواقف نفسية، موجها بسرعة سد العجز بالمعلمين الاساسيين أو بالتطوع ،كما نص عليه في الكتاب الدوري 26.