اخلاء سبيل الضابط المتهم بالتعدي على محامي بقسم المنتزة بكفالة 5 آلاف جنيه (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنح أول المنتزة بالإسكندرية، بإخلاء سبيل ضابط برتبة ملازم أول بقسم شرطة أول المنتزة بكفاله ٥ آلاف جنيه، مع بقائه على ذمة التحقيقات في واقعة تعديه على محامي داخل ديوان قسم الشرطة وإحداث إصابته.

وكانت المحكمة جددت حبس الضابط المتهم مرتين من قبل ورفضت إخلاء سبيله.

وحضر الجلسة محامي المتهم، ووفد من نقابة المحامين بالإسكندرية بصحبه اللجنه المشكلة من النقابة لمتابعه القضية، والتدخل لصالح المحامي المصاب.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وانتقلت إلى المستشفي، حيث اطلعت على التقرير الطبي للمجني عليه، واستمعت إلى أقواله، بعد تحسن حالته الصحية، ثم انتقلت عقب ذلك إلى ديوان القسم، واطلعت على دفاتر النبتجية، وطلبت طاقم العمل الليلي «النوبتجية»، «ضباط والأمناء والأفراد»، لسؤالهم حول ملابسات الواقعة.

وبدأت التحقيق في واقعة الاعتداء التي شهدها قسم شرطة أول المنتزه، وأسفرت عن إصابة محامٍ يدعى، «إسلام.إ.ال»، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه، إذ استمعت داخل سراياها، لشقيقة المحامي المصاب.

وكان مجلس نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، برئاسة عبدالحليم علام، أصدر بيانًا، أعلن فيه التعدي على أحد أعضاء النقابة «محامٍ»، بواسطة ضابط، وإصابته أثناء تحريره محضر، رفقة شقيقته، داخل ديوان قسم شرطة أول المنتزه.