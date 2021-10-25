ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)

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قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة فوضى الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش بنطاق حي شرق. مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين والمقصرين فوراً.

كلف المحافظ رؤساء الأحياء ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة وجميع الجهات التنفيذية المعنية بشن حملات مكبرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى أنحاء الإسكندرية، وعرض تقرير يومياً بما تم بالحملات.

كما أمر المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين ومحاسبة المقصرين عن ذلك فوراً. وأوضح الشريف أن المحافظة تعمل على إقامة العديد من المشروعات لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية وعلى رأسها «مشروع الهوية البصرية».

وقال إنه غير مقبول نهائياً بتواجد مثل تلك الاعلانات المخالفة التي تسيء للمظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية.

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)