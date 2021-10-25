أخبار عاجلة

بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين -
ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري» -
الكتب الأكثر مبيعا -
بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور) -
سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين -
تقارير قطرية: كارتيرون مرشح لتدريب السد -
طلعت يوسف أول ضحايا رئيس الإسماعيلي الجديد .. وميدو مديراً فنيًا للدورايش في هذه الحالة -
فاتن موسى ترد على مصطفى فهمي : «فقرة اليوم ممثل يلعب دور الضحية بامتياز» -
البرهان: ما حدث في السودان حركة تصحيحية -
الأمم المتحدة: قوى دولية على رأسها مصر تسعى لحل أزمة السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)

Print
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة فوضى الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش بنطاق حي شرق. مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين والمقصرين فوراً.

كلف المحافظ رؤساء الأحياء ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة وجميع الجهات التنفيذية المعنية بشن حملات مكبرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى أنحاء الإسكندرية، وعرض تقرير يومياً بما تم بالحملات.

كما أمر المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين ومحاسبة المقصرين عن ذلك فوراً. وأوضح الشريف أن المحافظة تعمل على إقامة العديد من المشروعات لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية وعلى رأسها «مشروع الهوية البصرية».

وقال إنه غير مقبول نهائياً بتواجد مثل تلك الاعلانات المخالفة التي تسيء للمظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية.

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين

بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين

ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري»

ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري»

الكتب الأكثر مبيعا

الكتب الأكثر مبيعا

بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)