بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل )

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قرر المهندس مصطفي ابو المكارم، رئيس هيئة سكك حديد مصر، دراسة اقتراحات نواب المنيا، بعودة قطار 777 الصحافة لخطوط، وبعض الخطوط الملغاه، لمحافظات الصعيد، استجابة للمواطنين وطلب النائبين احمد حته، وايهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب .

التقي «ابو المكارم» بالنائبين بمكتبة، لمناقشة أزمة تكدس الطلاب بمحطات سكك حديد المنيا «مغاغة – بني مزار – مطاي- سمالوط – ملوي – دير مواس»، بسبب إلغاء بعض الخطوط، وهو ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» .

حضر اللقاء المهندس حسام البسطويسي، نائب رئيس الهيئة للمسافات الطويلة والقصيرة، والمهندس اشرف خليفة، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، والمهندس اشرف عبدالوهاب، الصيانة والدعم الفني، وتم مناقشة المشكلة، وعرض أكثر من اقتراح لحل مشكلة الازدحام والتكدس الشديد على محطات سكك حديد مغاغة وبني مزار وجميع مراكز المحافظة وضرورة العمل على عوده قطار٧٧٧ قطار الصحافة وعوده بعض القطارات التي تم إلغائها، وعوده العمل بمواعيد القطارات القديمة، بما يتناسب مع مواعيد طلاب الجامعة والموظفين، وضرورة العمل على حل مشكله القطارات في اقرب وقت حرصا على مصلحه الطلابحيث تقرر تنفيذ النواب بعوده القطارات التي تم إلغائها وتنظيم مواعيدها بما يتناسب مع مواعيد طلاب الجامعات والموظفين