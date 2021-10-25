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تحرك ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، بشكل رسمي ضد قرار عودة مرتضى منصور لممارسة مهام عمله كرئيس للقلعة البيضاء. وحصل مرتضى على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري أمس الأحد، لعودته لمنصبه مع مجلس إدارته الموقوف بسبب مخالفات مالية وإدارية، بجانب إلغاء قرار وزير الرياضة الصادر بهذا الشأن. وتقدم عباس بجانب هاني شكري عضو مجلس الإدارة السابق، باستشكال رسمي ضد هذا الحكم الذي حصل عليه مرتضى منصور.

وحددت محكمة الأمور المستعجلة التي تقدم لديها ممدوح عباس يوم 30 نوفمبر المقبل موعدا لمناقشة الاستشكال. وتسلمت وزارة الشباب والرياضة اليوم الاثنين، بشكل رسمي حيثيات الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور.

وكلف أشرف صبحي وزير الرياضة، فريقا قانونيا بمتابعة هذا الملف والتحقق من إمكانية تأجيل تنفيذ الحكم لحين النظر في الاستشكال الذي قدمه ممدوح عباس أو ضرورة التنفيذ الفوري.