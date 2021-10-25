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موسيماني يرد على ترشيحه لتدريب مانشتسر يونايتد خلفاً لسولسكاير (صورة)

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موسيماني يرد على ترشيحه لتدريب مانشتسر يونايتد خلفاً لسولسكاير (صورة) موسيماني يرد على ترشيحه لتدريب مانشتسر يونايتد خلفاً لسولسكاير (صورة)

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رد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على أحد متابعيه، بعدما رشّحه لتدريب مانشستر يونايتد، كبديل لأولي جونار سولسكاير. وقال موسيماني، عبر حسابه على «تويتر»: «أشكرك على هذا الأمر. لكن أوروبا ليست مستعدة لذلك في الوقت الحالي. ربما مع أبنائنا يحدث ذلك».

وأضاف: «في الأهلي تغير هذا الأمر، الآن لدينا تاريخ من هذه القصة يمكن أن نحكيه لأبنائنا لنظهر أن ذلك ممكنا».

ويعد موسيماني أول مدرب إفريقي غير مصري يتولى تدريب الأهلي، في سابقة هي الأولى من نوعها، خاصة أن الأحمر يتجه دوما للمدارس الأوروبية واللاتينية، إذا لم يكن الخيار المحلي مطروحا. وتوج موسيماني مع الأهلي بلقبي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس وبرونزية العالم، وخسر لقبي الدوري والسوبر المحلي.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن الفريق أغلق صفحة مباراة الحرس الوطني ومنافسات دوري أبطال إفريقيا وذلك للتركيز في مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل في انطلاق بطولة الدوري الممتاز.


وأكد عبدالحفيظ أن الفريق حقق نتيجة إيجابية في مباراة أمس أمام الحرس الوطني ويجب العمل لتطوير الإيجابيات في تلك المباراة خلال الفترة المقبلة وهو ما يقوم به الجهاز الفني.


وأضاف عبدالحفيظ: «تركيزنا الآن في مباراة الإسماعيلي لتقديم انطلاقة جيدة مع بداية الدوري الممتاز». وأتم عبدالحفيظ: «مواجهة الإسماعيلي دائما صعبة على الفريقين، وهذا ما ندركه جيدا ونستعد له بالشكل الأفضل».

المصرى اليوم

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