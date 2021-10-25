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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الإثنين 25-10-2021 عند أسعار الذهب السائدة يوم أمس الأحد، بالتزامن مع أول أيام عمل البورصات العالمية.

وتستعرض المصري اليوم لحضراتكم أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الإثنين 25-10-2021 بالريال السعودي وقيمتها بالدولار.

ارتفع سعر الذهب في السعودية عيار 24 من 216.05 ريال سعودي أمس إلى 217.98 ريال بما يعادل 58.13 دولاراليوم.

وصعد سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 من 189.05 ريال إلى 199.82 ريال بما يعادل 50.86 دولار.

وارتفع سعر الذهب في السعودية عيار 18 من 162.04 ريال أمس إلى 163.49 ريال بما يعادل 43.21 دولار.

وبلغ سعر كيلو الذهب في السعودية (عيار 24) 217 ألفًا و982 ريال، بما يعادل 58 ألفًا و128 دولارا.

وارتفع سعر جنيه الذهب عيار 21 (زنة 8 جرامات) إلى 1525.88 ريال ويعادل 406.90 دولار.

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 (أوقية) 6780.00 ريال ويعادل 1808 دولارًا.

وارتفع سعر سبيكة الذهب اليوم 5 أوقية إلى 33 ألفًا 900 ريال سعودي ويعادل 9040 دولارًا.

وارتفع سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 10أوقية إلى 67 ألفًا و800 ريال ويعادل 18080 دولارًا.

أسعار الذهب عالميًا مساء اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا مساء اليوم الإثنين أول أيام عمل البورصات العالمية في الأسبوع الجديد لكل من للتعاملات الآجلة والفورية.

وصل سعر الذهب عالميًا في حوالي الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت السعودية للتعاملات الفورية إلى 1804.13 دولار بنسبة ارتفاع 0.76%، وتحركت أسعار الذهب في مدي يومي 1792.32 دولار و1810.05 دولار.

ووصلت أسعار الذهب في ذات التوقيت للعقود الآجلة إلى 1807.15 دولار بنسبة ارتفاع 0.61%، وتراوح المدي اليومي لأسعار الذهب اليوم بين1793.05 دولار و1811.45 دولا.

وعلق تقرير صادر عن وكالة رويترز للأخبار بارتفاع أسعار الذهب قالت فيه إن الذهب قفز حوالي 1% خلال التعاملات اليوم بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية والقلق من ارتفاع التضخم الأمريكي.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية أجل 10 سنوات بنسبة 1.6240%، وهو ما يزيد فرص شراء الذهب.

ووصل سعر الذهب يوم الجمعة لأعلى مستوى له منذ أول سبتمبر بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بأنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي خفض مشترياته من الأصول.