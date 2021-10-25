7 نوفمبر نهاية الحق في الكوبون النقدي لحامل سهم النيل للادوية

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قالت النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، إن نهاية الحق في الكوبون النقدي لحامل السهم حتى جلسة 7 نوفمبر 2021.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه تقرر توزيع الكوبون بواقع 2 جنيه للسهم اعتباراً من 10 نوفمبر المقبل.

وكانت الجمعية اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح عن العام المالي الماضي 2020-2021، حيث قررت توزيع كوبون نقدي بواقع 2 جنيه للسهم عن العام المالي الماضي.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 64.42 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 93.38 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة لتصل إلى 755.51 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 812.54 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.