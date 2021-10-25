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91.08 مليون جنيه ارباح الشركة المالية والصناعية المصرية

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91.08 مليون جنيه ارباح الشركة المالية والصناعية المصرية 91.08 مليون جنيه ارباح الشركة المالية والصناعية المصرية

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أظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة المالية والصناعية المصرية ارتفاع أرباحها بنسبة 145 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2021.


وأوضحت الشركة في بيان لبورصة ، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 91.08 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 37.21 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 745.57 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 396.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وكانت المالية والصناعية حققت أرباحاً بلغت 37.39 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 10.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 396.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 216.4 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020.

المصرى اليوم

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