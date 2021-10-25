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صورة مشرفة للعرب .. نائبة تقترح ترشيح محمد صلاح سفيرًا للسلام في الأمم المتحدة

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صورة مشرفة للعرب .. نائبة تقترح ترشيح محمد صلاح سفيرًا للسلام في الأمم المتحدة صورة مشرفة للعرب .. نائبة تقترح ترشيح محمد صلاح سفيرًا للسلام في الأمم المتحدة

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قالت النائبة روان لاشين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللاعب الدولي محمد صلاح، لم يعد لاعب كرة قدم عاديًا، بعدما أصبح في ظل النجاحات الواسعة التي يحققها، أيقونة للرياضة العالمية، يتمتع بجماهيرية وشعبية واسعة تجاوزت الأوساط الأوربية، وأصبح أحد أبرز الوجوه العربية والأفريقية.

و أضافت لاشين، في بيان لها اليوم، أن تأثير النجم المصري العالمي محمد صلاح، تجاوز عالم كرة القدم، بعدنا تصدر أغلفة الصحف الأوروبية الكبرى، وأصبح محط أنظار وحديثًا لكبرى وسائل الإعلام العالمية يوميًا، وهو ما دفع بريطانيا والكثير من دول العالم إلى الاستفادة من ذلك.

ولفتت إلى أن النجم العالمي محمد صلاح، يقدم لمصر صورة مشرفة لها وللعرب والأفارقة وخير سفيرًا لها في مختلف المحافل الدولية، ومن ثم يمكن لمصر الاستفادة من ابنها في الكثير من المجالات، كما فعلت الكثير من الدول مع نجومها العالميين مثل زيدان وميسي وبيكهام وكارلوس.

واستطردت عضو خارجية البرلمان، أن ما يحظى به النجم المصري محمد صلاح، لم يعد يتوقف عند حدود المستطيل الأخضر وقدراته التهديفية والمهارية المميزة، بل تخطي هذا الأمر بمراحل خارج الملعب بأخلاقه وسلوكياته العالية التي تجعله أيقونة إنسانية تقدمها للعالم.

وأقترحت النائبة، ترشيح مصر للاعب الدولي محمد صلاح، سفيرًا للسلام بالأمم المتحدة، استنادًا إلى ما يحظى به من سمعة عالمية وما يتمتع به كأول مصري عربي يحقق هذه المكانة عالميًا.

المصرى اليوم

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