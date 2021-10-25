جمارك السلوم تضبط 1775 قاروصة كاريلا مهربة

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تمكنت جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى، مديرعام جمارك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائرالأجنبية الصنع غيرالخالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وافاد بيان لمصلحة الجمارك – الإثنين – بانه بناء على إخبارية مشتركة مقدمة من علاء مرسى عبدالحميد، مأمورالحركة، ومحمد السعيد، رئيس قسم الأمن الجمركي، وصابررمضان، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وقسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم باعتزام المدعو و . ع . ف ليبى الجنسيه قائد السياره رقم ١٢٣٧٠ج ٦٠٥٢٥ ليبيا تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

تابع : بالعرض علي فهمي محمد، مديرادارة الوارد قررتشكل لجنة من علاء مرسى، مأمور الحركة وأنورعبدالستار، رئيس قسم التعريفة، ورضا زكى رئيس قسم الإجراءات بحضور مقدمي الاخبارية لمعاينة وكشف السياره كشفا دقيقا فتبين وجود ١٧٧٥ قاروصة سجائر ماركة كاريللا مخبأة داخل مخزن سري بالسيارة يصعب الوصول إليها .

وبلغ التعويض الجمركي المستحق مليون و165 ألف و948 جنية .

قررخالد الشبريسي، مديرعام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريرمحضرضبط جمركى برقم 321 لسنة2021 وحرره أحمد محمد نصار ومحمد بدر بالشئون القانونية وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة حنان شوقي ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.