"أرامكو" و"توتال إنيرجيز" يدشنان أولى محطات الشبكة المشتركة لبيع الوقود بالتجزئة

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"الناصر": ملتزمون بالتميز ونسعى للإسهام في رفع جودة الحياة وتجربة العملاء

أطلقت أرامكو السعودية وشركة توتال إنيرجيز، باكورة الشبكة المشتركة للبيع بالتجزئة بتدشين محطتين في العاصمة الرياض ومدينة سيهات في المنطقة الشرقية.

يأتي ذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز في عام 2019م؛ في ظل خطط لتحديث شبكة محطات مستحوذ عليها تتكون من 270 محطة خدمة، وبناء محطات نوعية، تقدم خدمات ذات جودة عالية في جميع مناطق المملكة.

وستعمل هذه المحطات تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز؛ حيث توفر لسائقي السيارات وقودًا وخدمات تجزئة متميزة وفقًا لأعلى المواصفات.

وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، أثناء حفل تدشين أقيم في الرياض: "نواصل توسيع وجودنا في سلسلة القيمة في المملكة، ونحن سعداء بأن يكون لنا مع شركائنا توتال إنيرجيز إسهام في رفع جودة الحياة، وتعزيز معايير التقنية والاستدامة عبر محطات نموذجية ونوعية لبيع الوقود بالتجزئة، تعزز تجربة العملاء، وتدعم مستوى الخدمات المقدمة لهم؛ لمواكبة التطورات المهمة والنمو في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة داخل المملكة.

وتابع "الناصر": بالنسبة لنا في أرامكو السعودية، لدينا عدة آلاف من محطات الوقود في أعمالنا الدولية في شرق آسيا وأمريكا الشمالية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن ذلك في الستينيات. وفي إطار هذا المشروع، تنوي أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز خلْق فرص عمل مجدية للمواطنين السعوديين".

من جهته قال رئيس شركة توتال إنيرجيز وكبير إدارييها التنفيذيين، باتريك بوياني، خلال كلمته في الحفل: "نسعى إلى تزويد عملائنا الجدد بمزيد من الطاقة النظيفة والموثوقة. ويُعد افتتاح أول محطتين، خطوة أخرى للأمام للتأكيد على شراكتنا طويلة الأمد مع أرامكو السعودية، التي بدأت باستثماراتنا المشتركة في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في عام 2008م. وأضاف بوياني: يسعدني أن هذه الشراكة تمثل علامة فارقة في تعزيز تواجدنا في السوق السعودية الذي يمتد لأربعة عقود، والمساهمة في الاقتصاد المحلي للمملكة.

وأكمل: تحت هاتين العلامتين التجاريتين، سيقدم للعملاء مستوى رفيع من الخدمات التي تشمل الوقود، ومتاجر تقدم خدمات شاملة، وكذلك خدمات للسيارات مثل تغيير الزيوت والغسيل؛ فضلًا عن إطلاق تطبيقات لتقديم العروض التسويقية للعملاء. وستضم محطات توتال إنيرجيز مقاهي "بونجور كافيه"؛ بينما ستضم محطات أرامكو السعودية مقاهي "في كافيه"، التي تقدم الأطعمة الطازجة والمشروبات الساخنة والاسترخاء أثناء انتظارهم سياراتهم. كما زودت المحطات بألواح الطاقة الشمسية، تلبية لأهداف مبادرة السعودية الخضراء.