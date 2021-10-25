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تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم

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تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم

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تعطلت خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بعد أنباء عن اعتقال وزراء ووضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

وأفادت عدة تقارير إعلامية محلية بانقطاع الإنترنت، وفقا لوكالة «سبوتنيك».

كان تجمع المهنيين السودانيين أكد، أنه تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان.

وأشار إلى أن هناك أنباء تتوارد عن تجهيز ما وصفهم بالانقلابيين لقطع خدمة الإنترنت.

ونقل تلفزيون الحدث عن مصادر لم يذكرها أن حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وأن قوات عسكرية مجهولة اعتقلت 4 وزراء وعضو مدني في مجلس السيادة الحاكم.

المصرى اليوم

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