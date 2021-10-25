أحمد حسن: «صلاح من رموز الكرة العالمية.. وحقه يطلب الراتب الأعلى في العالم»

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أكد أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أصبح من رموز الكرة العالمية، مشيرا إلى أن ما يقدمه مع الريدز يجعل الجميع يشعر بالفخر.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: «من حق محمد صلاح، أن يطلب الراتب الأعلي في العالم»، مؤكدًا أنه جعل ليفربول من أفضل الأندية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن محمد صلاح يعد من أفضل اللاعبين خلال الفترة الماضية، وأن نجمنا المصري يصنع الفارق دائما مع فريقه ليفربول، مضيفا :«صلاح إذا لم يحصل على الكرة الذهبية فهو الأفضل في عيون المصريين».

يُذكر أن محمد صلاح، نجح في قيادة ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مبايرات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز،حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف، ليحتل صدارة هدافي «البريميرليج».