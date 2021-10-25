عاجل | مخطط سكني بنجران يفوق 6 مناطق

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بلغ عدد قطع أراضي المخططات السكنية في 2020، بمختلف مناطق المملكة 158.884 ألف قطعة، فيما بلغ عدد المخططات السكنية 208 مخططات، في وقت تصدر مخطط المنازل بنجران عدد قطع الأراضي في المملكة بـ 7134 قطعة أرض، متفوقة على قطع أراضي 12 مخططا مجتمعا في 6 مناطق، وهي مخططان ببيشة، ومخططان بالقصيم، ومخططان بالمدينة المنورة، ومخططان في المجمعة، و3 مخططات بحائل، ومخطط في الحدود الشمالية.

مخططات بمناطق

كشفت إحصائية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن وصول قطع الأراضي بمخطط نجران، 7134 قطعة مخطط منازل، يليه مخطط واحة الخليل بالطائف بـ6670 قطعة، ثم مخطط المنار في بيش ثالثا بـ5422 قطعة، ومخطط واحة الميقات في الطائف بـ5118 قطعة، ثم مخطط روضة نخلان في صبيا خامسا بـ4702 قطعة، ومخطط حاضرة بريدة في القصيم سادسا بـ4487 قطعة، بينما جاء مخطط درة الخميس في خميس مشيط سابعا بـ4373 قطعة، ثم مخطط الأنوار في أبوعريش ثامنا بـ4231 قطعة، ومخطط درة شرورة تاسعا بـ3665 قطعة، وأخيرا مخطط الشروق في المدينة المنورة الذي جاء عاشرا بـ3453 قطعة أرض.

12 قطعة بحائل

احتل مخطط 410 الناصرية في بقعاء حائل، المرتبة الأخيرة في عدد قطع أراضي المخططات، حيث بلغ عدد الأراضي بالمخطط 12 قطعة، يسبقه مخطط المجمعة - تمير837 بـ14 قطعة أرض، ومخطط كتنة في بيشة بـ15 قطعة، ومخطط غرب سوق صمخ في بيشة بـ16 قطعة، ومخطط إسكان الشماسية في القصيم بـ22 قطعة، ومخطط إسكان عين الجواء في القصيم بـ24 قطعة.

مخططات 2020

158.884

ألف قطعة أرض

208

عدد المخططات

مخطط 410 الناصرية بحائل الأقل في قطع الأراضي

مخطط نجران يتصدر مخططات الجنوب

الأكثر في قطع الأراضي

المنازل نجران 7134

واحة الخليل الطائف 6670

المنار بيش 5422

واحة الميقات الطائف 5118

روضة نخلان صبيا 4702

الأكثر في قطع الأراضي بالجنوب

المنازل نجران 7134

المنار بيش 5422

نخلان صبيا 4702

درة خميس مشيط 4373

الأنوار أبوعريش 4231

الأقل في قطع الأراضي

410 الناصرية حائل 12

المجمعة - تمير 837 14

كتنة بيشة 15

غرب سوق صمخ بيشة 16

إسكان الشماسية القصيم 22

الأقل في قطع الأراضي بالجنوب

كتنة بيشة 15

غرب سوق صمخ 16

روابي أبها 2178

درة سحبان محايل عسير 2284

درة شرورة 3665