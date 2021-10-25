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نجم ليفربول السابق: صلاح من كوكب آخر.. وكل أندية العالم ترغب في ضمه

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نجم ليفربول السابق: صلاح من كوكب آخر.. وكل أندية العالم ترغب في ضمه نجم ليفربول السابق: صلاح من كوكب آخر.. وكل أندية العالم ترغب في ضمه

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أكد نيل ميلور، نجم ليفربول السابق، أن فوز الليفر على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة شئ لا يصدق، مشيرا إلى إن النتائج الكبرى في مثل هذه المباريات لا يحدث كثيرا.

وأحرز محمد صلاح ثلاثة أهداف لفريق ليفربول خلال مباراة مانشستر يونايتد، التي أقيمت أمس الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز «الريدز» بخماسية نظيفة.

وقال ميلور في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح لاعب من كوكب آخر، وهو حاليا يقدم مستويات رائعة خلال السنوات الماضية».

وأشار إلى أن الفرعون المصري هو اللاعب الوحيد حاليا في العالم الذي ترغب كل أندية العالم في التعاقد معه والظفر بخدماته خلال الفترات المقبلة.

وتابع: «صلاح بالتأكيد يستحق الفوز بالكرة الذهبية، يقدم مستويات لا تصدق مع الريدز خلال الموسم الحالي».

يُذكر أن صلاح يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف متفوقًا على جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي بثلاثة أهداف.

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