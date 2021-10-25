سيف زاهر: نجم الأهلي طلب من موسيماني الرحيل في يناير

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن عمار حمدي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية :«عمار حمدي، تحدث مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وقال له نصًا (لو مش هتديني فرصة سبني أرحل في يناير)»، مضيفًا :«عمار حمدي، يرغب في المشاركة بشكل أساسي ويرفض تمامًا فكرة وجوده على مقاعد البدلاء».

وأضاف :«عمار حمدي، من نوعية اللاعبين الذين لا يحبون التدريب دون المشاركة مع الفريق بشكل أساسي، لذلك قرر اللاعب الرحيل في يناير المقبل، اذا استمر خروجه من حسابات الجهاز الفني».

وأوضح :«موسيماني، ليده قناعة كبيرة بمستوى عمار حمدي، ولكنه ينتظر الوقت المناسب، لكي يعطيه فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر بشكل أساسي».

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.