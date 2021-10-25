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رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون يبحثون مجالات التعاون العسكري

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رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون يبحثون مجالات التعاون العسكري رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون يبحثون مجالات التعاون العسكري
خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع التشاوري للجنة العسكرية العليا

رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون يبحثون مجالات التعاون العسكري

بدأت الليلة أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع التشاوري الثامن عشر للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتفصيلاً، شارك في الاجتماع التحضيري الذي تنظمه مديرية الشؤون الدولية بالقوات المسلحة القطرية، عبر تقنية الاتصال المرئي، ويستمر لثلاثة أيام، الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، ورؤساء هيئات العمليات والتدريب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات في مجالات التعاون العسكري القائم بين دول المجلس، تمهيدًا لرفعها لاجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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