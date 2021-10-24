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رئيس المصري يُخمد ثورة غضب اللاعبين

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رئيس المصري يُخمد ثورة غضب اللاعبين رئيس المصري يُخمد ثورة غضب اللاعبين

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وعد مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي المصري وعدوا اللاعبين بصرف قسط من مستحقاتهم المتأخرة من الموسم الماضي، قبل مباراة غزل المحلة، في مسابقة الدوري الممتاز، على أن يتم تأجيل صرف مقدمات عقود الموسم الجديد، لحين انتعاش خزينة النادي بوصول دفعة جديدة، من قيمة صفقة انتقال أحمد رفعت، لصفوف فيوتشر.

وكان لاعبو المصري هددوا بعدم النزول إلى التدريبات، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية من الموسم الماضي وعدم صرف مقدمات عقود الموسم الجديد.

ويبدأ المصري غدًا الإثنين، الاستعداد، لخوض مباراة مع غزل المحلة، المقرر لها الخميس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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