وزير الخارجية اللبناني: لن نتنازل عن «إنش» واحد من حدودنا البحرية

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أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب أن لبنان لن يتنازل عن «إنش» واحد من الحدود البحرية في مفاوضات الترسيم غير المباشرة مع إسرائيل.

وفي تصريح لقناة «الجديد»، قال بو حبيب إن «الموفد الأمريكي آموس هوكستين لمس موقفا لبنانيا موحدا وإيجابيا بشأن مفاوضات ترسيم الحدود».