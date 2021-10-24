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أتلتيكو مدريد يعود من بعيد ويخطف التعادل أمام ريال سوسيداد

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أتلتيكو مدريد يعود من بعيد ويخطف التعادل أمام ريال سوسيداد أتلتيكو مدريد يعود من بعيد ويخطف التعادل أمام ريال سوسيداد

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نجح فريق أتلتيكو مدريد في خطف تعادل مثير أمام ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-2، في إطار مباراة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإسباني.

استطاع الفريق الضيف في تقديم أداء جيد وتسجل هدف التقدم عند الدقيقة السابعة بأقدام اللاعب ألكسندر سورلوث، وأضاف زميله ألكسندر إيزاك هدف تعزيز التقدم في الدقيقة 48.

وتمكن رفاق المدرب الأرجنتيني سيموني من العودة وتسجيل هدف تذليل الفارق في الدقيقة 66 عن طريق لويس سواريز، الذي عاد للتسجيل مجددًا في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 18 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد ريال سوسيداد في صدارة جدول الترتيب بـ21 نقطة.

المصرى اليوم

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