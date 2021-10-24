الصحة والعمل والشيطان والموت.. محور حديث البابا تواضروس في عظة الأحد

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ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، الأحد، كلمة بثتها عدة قنوات فضائية، في إطار برنامج «عظة الأحد».

وبحسب بيان، تناول قداسته موضوع حضور الله في حياة أبنائه من خلال مباركته لأعمالهم ورزقهم، وذلك من خلال إنجيل قداس اليوم.

وقال قداسة البابا إن أناجيل آحاد شهري توت وبابة تقدم لنا الكنيسة صورة المسيح محب البشر، وأضاف أن أناجيل آحاد بابة الأربعة تتناول المجالات الأربعة التي تملأ حياة الإنسان وهي: الصحة والمرض، العمل والرزق، محاربات عدو الخير (الشيطان)، الموت.

وركّز البابا على الآية الخامسة من إنجيل القداس: «وَلكِنْ عَلَى كَلِمَتِكَ أُلْقِي الشَّبَكَةَ»، مشيرًا إلى أن هذه الآية تمثل نقطة تحول في القصة، مؤكدًا على أن «طاعة الوصية» أمر له بركات خاصة، تؤدي بالإنسان إلى الربح والمكسب.

كان قداسته ألقى أولى عظات الأحد مع انطلاق البرنامج في شهر مارس من العام الماضي، ويشارك في إلقاء العظة بصفة أسبوعية أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة من بين أحبار الكنيسة.