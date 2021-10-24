مستشار وزيرة الصحة : قضينا على قوائم انتظار الحصول على لقاح كورونا

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قال المستشار أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن عدد مراكز التطعيم اقتربت من 2000 مركز، فضلا عن وجود فرق متنقلة في أماكن التجمعات.

وأشار «صلاح»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إلى أنهم قضوا على قوائم انتظار الحصول على اللقاح وهناك 15 محافظة قائمة الانتظار لديهم «صفر»، ومن يسجل للحصول على اللقاح تصله رسالة في اليوم التالي مباشرة.

ولفت مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك بعض المناطق مازال بها قائمة انتظار مثل مدينة نصر والقاهرة الجديدة ولكنهم تغلبوا على الإقبال في هذه المناطق بافتتاح مراكز التطعيم الكبرى، منوها بأن القاهرة تمثل 30% من طلبات التطعيم.