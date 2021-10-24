أخبار عاجلة

وقفة مؤيدة للسعودية أمام سفارتها في لبنان -
سقوط مجموعة صواريخ في بغداد -
بلينكن: استئناف المحادثات بين إيران وأوروبا في نوفمبر -
مقتل 4 جنود في الكونغو الديمقراطية -
جوتيريش يوجه رسالة للجيش السوداني -
الجزائر تندد بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية -
للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة السعودية تشارك في بطولة العالم -
"حمدوك" يشترط تحقيق 4 مطالب قبل التفاوض مع الجيش -
محافظ النماص يدشِّن مبادرة السعودية الخضراء وتحسين المشهد الحضري -
عودة " ماريغا" تدعم أوراق الهلال قبل مواجهة المتصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مستشار وزيرة الصحة : قضينا على قوائم انتظار الحصول على لقاح كورونا

Print
مستشار وزيرة الصحة : قضينا على قوائم انتظار الحصول على لقاح كورونا مستشار وزيرة الصحة : قضينا على قوائم انتظار الحصول على لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن عدد مراكز التطعيم اقتربت من 2000 مركز، فضلا عن وجود فرق متنقلة في أماكن التجمعات.

وأشار «صلاح»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إلى أنهم قضوا على قوائم انتظار الحصول على اللقاح وهناك 15 محافظة قائمة الانتظار لديهم «صفر»، ومن يسجل للحصول على اللقاح تصله رسالة في اليوم التالي مباشرة.

ولفت مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك بعض المناطق مازال بها قائمة انتظار مثل مدينة نصر والقاهرة الجديدة ولكنهم تغلبوا على الإقبال في هذه المناطق بافتتاح مراكز التطعيم الكبرى، منوها بأن القاهرة تمثل 30% من طلبات التطعيم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيراميدز يهزم فاركو في الدوري الممتاز

بيراميدز يهزم فاركو في الدوري الممتاز

«مصر خالية من الفيروس».. الصحة تعلن بشري سارة للمواطنين نهاية 2021

«مصر خالية من الفيروس».. الصحة تعلن بشري سارة للمواطنين نهاية 2021

بث مباشر الأهلي (0)-(0) البنك .. لحظة بلحظة

بث مباشر الأهلي (0)-(0) البنك .. لحظة بلحظة

«إزاي المطواة دخلت المدرسة؟».. تفاصيل تهديد طالبتين لزميلتهما بالقتل في بورسعيد

«إزاي المطواة دخلت المدرسة؟».. تفاصيل تهديد طالبتين لزميلتهما بالقتل في بورسعيد