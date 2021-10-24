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مباحث الدقهلية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة طافية فى ترعة بالدقهلية

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مباحث الدقهلية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة طافية فى ترعة بالدقهلية مباحث الدقهلية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة طافية فى ترعة بالدقهلية

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تكثف مباحث الدقهلية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة طافية على مياه ترعة البحر الصغير أمام قرية سلامون القماش، التابعة لمركز المنصورة في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث المديرية بعثور عدد من أهالي قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة على جثمان فتاه في العقد الثاني من عمرها طافية على مياه ترعة البحر الصغير الماره أمام القرية.

وأنتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة المقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث، وقوات الانقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لفتاة تدعى «شروق. ا. س»، 19 عاما، وترتدي كامل ملابسها وبحوزتها محفظة النقود الخاصة بها، وتبين أنها من أهالي القرية ولم يتم التعرف على أسباب التواجد في هذا المكان.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، والتي قررت التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

المصرى اليوم

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