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مخفضة للخضروات واللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية (تفاصيل)

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أسعار مخفضة للخضروات واللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية (تفاصيل) مخفضة للخضروات واللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية (تفاصيل)

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كشف المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة ، أن كافة أنواع الخضروات والفاكهة مطروحة في منافذ الشركات التابعة وتبلغ 1600 فرع من خلال الشركة المصرية والعامة والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والأهرام بتخفيضات تصل إلى 20 - 30% حيث بلغت بلغت الخيار للكيلو 7 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات.


أضاف في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن الأصناف المطروحة في تلك المجمعات ذات تعبئة وتغليف في أطباق بشكل جيد ومتميز بالإضافة إلى جودتها العالية وتقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراواح مابين 20-30%، داعيًا المواطنين إلى التوجه لمنافذ المجمعات الاستهلاكية في الشركات والوزرات المختلفة حال وجود ارتفاع في الأسعار بالأسواق.


حول أسعار اللحوم، قال خليل: «اللحوم المتوافرة بأسعار جيدة تبلغ 90 جنيهًا للكيلو من اللحوم السودانية و70 جنيهًا للبرازيلي والدواجن بسعر 37 جنيهًا للكيلو وهي أسعار أقل من مثيلاتها بنحو 20-30% ومطروحة في كافة منافذ الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين. كشف زيادة المخازن اللوجستية حاليًا حيث بات هناك مخازن كبيرة وبفضلها بات المخزون الاستراتيجي يغطي 6 أشهر على الأقل مقارنة بذي قبل، حيث كان الحد الأقصى لأي سلعة كمخزون استراتيجي ثلاثة أشهر.

المصرى اليوم

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