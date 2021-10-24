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دقلو : التوافق الوطني المخرج الوحيد للازمة الراهنة بالسودان

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دقلو : التوافق الوطني المخرج الوحيد للازمة الراهنة بالسودان دقلو : التوافق الوطني المخرج الوحيد للازمة الراهنة بالسودان

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التقى النائب الاول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق اول محمد حمدان دقلو بمكتبه اليوم، المبعوث الامريكي الخاص للقرن الافريقي جيفري فيلتمان.

وأكد الفريق اول دقلو، خلال اللقاء، الذي استعرض التطورات التي يشهدها السودان والجهود المبذولة لمعالجتها، حرصه على عملية الانتقال الديمقراطي وصولا للانتخابات العامة، بجانب ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام، والحرص على الوثيقة الدستورية.

وشدد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة، على اهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الراهنة بالبلاد، وأثنى على اهتمام الولايات المتحدة الامريكية بالسودان وجهودها لتجاوز المرحلة الحالية.

من جانبه أكد المبعوث الامريكي الخاص للقرن الافريقي، دعم بلاده للانتقال الديمقراطي في السودان، ودعا الاطراف للعمل من اجل الخروج من الازمة، واشار الى ان التباين في الرؤى بين القوى السياسية تسبب في تاخير انشاء مؤسسات الفترة الانتقالية.

المصرى اليوم

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