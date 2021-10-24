إصابة ضابط شرطة فى تبادل لإطلاق النار مع مسجل خطر بسوهاج

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أصيب ضابط شرطة بمباحث مركز شرطة المنشاة، مساء الأحد، بطلق ناري في الصدر، إثر اشتراكه في حملة أمنية لضبط مسجل خطر بدائرة المركز، وتبادل الحملة إطلاق الرصاص مع المتهم الذي جرى ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا بالحادث، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وفرع الأمن العام.

وتبين من المعاينة والفحص، إصابة النقيب عبدالرحمن فواز معاون مباحث مركز شرطة المنشاة، بطلق ناري في الصدر أثناء إشتراكه في قوة أمنية لضبط مسجل خطر مطلوب في قضايا بقرية «الشواولة» بدائرة المركز، حيث بادر المتهم بإطلاق الرصاص من سلاح ناري بحوزته على القوة الأمنية أثناء محاولة ضبطه، مما نتج عنه إصابة الضابط المذكور، وجرى تبادل إطلاق الرصاص مع المتهم والسيطرة عليه وضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم.

تم نقل الضابط المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى وحالته مستقرة، وجرى تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.