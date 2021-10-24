كلية الاعلام بالجامعة العربية المفتوحة تحصد ثلاث جوائز في مسابقة الابداع الرقمي

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حصدت مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة عدة جوائز في مسابقة الإبداع الرقمي التي أطلقتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، بمشاركة ١٠٠ جامعة عربية وافريقية .

ففي المسابقة العربية حصل مشروع«AI بالعربي» على المركز الأول ضمن فئة الصحافة الإلكترونية.. كما حصل مشروع «حملة ضد الكسر» على المركز الثاني في فئة مشروعات العلاقات العامة والإعلان ضمن نفس المسابقة.

وفي المسابقة الأفريقية، حصل مشروع «تاء مكسورة» على المركز الأول في فئة الافلام الروائية والسينما.. كما حصل مشروع «محميات مصرية»على المركز الثاني ضمن فئة مشروعات الصحافة الإلكترونية

وقد أعربت الدكتورة نرمين خضر، عميدة كلية الاعلام بالجامعة العربية المفتوحة، عن سعادتها البالغة بهذه الجوائز التي فاز بها طلاب كلية الاعلام وتقديرها لمؤسسة الاعلام والتحول الرقمي على هذه المسابقة المتميزة التي تعد تشجيعا لطلبة كليات الإعلام.

وأكدت د.نرمين على ان هذه الاعمال التي نفذها الطلاب في اطار مشروعات التخرج هي نتاج تراكمي لجهد وتدريب جاد يتم مع طلاب كلية الاعلام بالجامعة العربية المفتوحة على مدار سنوات الدراسة.

من جانبه اعرب الدكتور عبدالحي عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر عن بالغ سعادته بهذا الانجاز الذي رفع اسم الجامعة العربية المفتوحة وكلية الاعلام في المجال الاعلامي على مستوي الوطن العربي والقارة الافريقية ووجه الشكر لكلية الاعلام على هذا الجهد المبذول مع طلاب الكلية للوصول بهم إلى التميز المنشود واعلن انه سيتم اتخاذ التكريم اللائق لهولاء الطلاب حتي يصبحوا قدوة لزملائهم في تحقيق الانجازات .