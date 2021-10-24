إنشاء 10 فصول لمحو الأمية في مطروح

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الأحد أنشطة فصول محو الأمية من خلال مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد) الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد)، الذي ينفذ من خلال مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بالتعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، بعدة مناطق مختلفة بمحافظة مطروح.

قال المهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن المشروع يسعي من خلال التعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح من محو أمية ما يقرب من 150 سيدة وفتاة داخل المجتمعات المحلية خلال السنة الأولى للمشروع مع توفير أحدث الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى اختيار كوادر مدربة من خريجي كلية رياض الأطفال بجامعة مطروح، تحت إشراف إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.



وأوضح المهندس محمود الأمير، المدير التنفيذي للمشروع، أن من أهداف المشروع وهو الإهتمام بتعليم الإناث بصفة خاصة لآن المرأة هي التي تقوم برعاية الأسرة وتعليم المرأة هو تعليم للمجتمع كله، فتربية الأطفال في المراحل الأولى يقع على عاتق المرأة ما يسعي المشروع من خلال تنمية وتمكين المرأة في المعرفة.



من جانب آخر أكدت المهندسة فاطمة عبدالحاكم، مدير إدارة تنمية المرأة بمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية، البدء الفعلي لتنفيذ أول أنشطة المرأة بالمشروع من خلال إنشاء 10 فصول محو الأمية بواقع فصلين بكل وحدة دعم فني بنطاق عمل المشروع⁦ حيث تم فتح فصلين بمركز سيدي براني وفصلين بمركز النجيلة، بالإضافة إلى فصلين بمركز مرسي مطروح وفصلين بمركز رأس الحكمة وفصلين بمركز الضبعة، التي تساعد في محو أمية ما يقرب من 150سيدة وفتاة مع توفير كافة المستلزمات للعملية التعليمية بالإضافة إلى توفير المستحقات المالية للمدرسين المشاركين في التدريس.



كما أكدت المهندسة هالة محمد السيد نائب مدير إدارة تنمية المرأة بأنها تابعت منذ صباح اليوم توزيع الأدوات والتجهيزات الخاصة بفصول غرب الضبعة ومركز رأس الحكمة للاطمئنان على سير العمل في بداية إنشاء الفصول.



وفي مركز سيدي براني قالت مبروكة محمد مسؤولة المرأة بالمركز، إن بدء بالفعل تدريب السيدات صباح اليوم بمناطق الرابية وتحديداً بالمجتمع الثامن. وأشارت إلى أن السيدات لديهن الرغبة في التعليم وذلك لتعليم أطفالهم الصغار خاصه تعليمهم قراءة القرآن الكريم وتعليمهم الصلاة الصحيحة حيث كان برفقتهم خلال الزيارة إسراء جمال اخصائي وحدة الاعلام بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح