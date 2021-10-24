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العقوبة تصل للحبس.. إفشاء أسرار عملك جريمة ()

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العقوبة تصل للحبس.. إفشاء أسرار عملك جريمة (فيديو) العقوبة تصل للحبس.. إفشاء أسرار عملك جريمة ()

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أكد قانون العقوبات أن إفشاء أسرار العمل جريمة معاقب عليها بعقوبات تصل للحبس والغرامة بمبالغ مالية أو بكلتا العقوبتين.

وأفرد القانون نصوصًا توضح العقوبة التي يعاقب بها الطبيب الذي فشي سراً من اسرار مرضاه، وكذا العقوبات التي توقع على موظفي البنوك والعاملين في القطاع المصرفي ممن يقوم بكشف سرية بيانات العملاء أو أي من المعلومات التي تخصهم لدى جهة عمله.

بالتفصيل يناقش برنامج الحق والمستحق المذاع على تليفزيون المصري اليوم في هذه الحلقة جريمة إفشاء اسرار العمل وما هي عقوبتها كما حددها القانون وكذا الجهات التي يحاكم أمامها من يرتكب تلك الجريمة.

المصرى اليوم

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